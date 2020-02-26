Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile çıkışını sürdürmek istiyor

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmezken Çaykur Rizespor karşısında da kayıpsız yoluna devam etmek istiyor.
Çimşir ile sahasında Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 mağlup etti. Daha sonra yine evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle döndü.
Karadeniz ekibi, 40 yaşındaki teknik adamıyla 2,6 puan ortalamasıyla zirvede de ağırlığını hissettirdi.
- Çaykur Rizespor karşısında sahasında tek yenilgi
Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında başarılı sonuçlar alırken sahasında tek yenilgi yaşadı.
Bordo-mavililer, komşusuyla sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
Rakibi karşısındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavili takım, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
- Futbolcularını uyarıyor
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, antrenmanlarda futbolcularını sık sık uyarıyor.
Bordo-mavili takımın teknik adamı, futbolculardan doğru pozisyon almalarını ve bunu muhafaza etmelerini isteyerek, "Müsabaka içerisinde her zaman problem çözen olmalıyız. Doğru pozisyon problemi çözüyor. Buna dikkat edelim." şeklinde uyarılarda bulunuyor.
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