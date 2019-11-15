Trabzonspor, Hull City'de forma giyen Markus Henriksen'in peşinde
Devre arasında orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Hull City ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki Markus Henriksen’in peşinde...
Trabzonspor devre arasında kadrosunu güçlendirmekte kararlı... Onazi'nin 1 yıldır sakatlığını atlatamaması ve Obi Mikel'in sık sık sakatlanması nedeniyle arayışlara giren Karadeniz Fırtınası, gözünü Hull Cty'nin yıldızına dikti... Bordo-Mavililer'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki Markus Henriksen için devre arası İngiliz ekibiyle masaya oturması bekleniyor.
52 KEZ MİLLİ
6 ve 8 numara oynayan Henriksen, 52 kez Norveç Milli Takımı'nda oynadı.
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