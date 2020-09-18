Trabzonspor, Hoffenheim'ın forveti Klauss'u elinden kaçırdı

Alexander Sörloth’u elinde tutamayan ve yıldız golcüyü Leipzig’e kaptıran Trabzonspor Afobe’den sonra Hoffenheim forması giyen Joao Klauss de Mello’ya talip oldu.
Zorlu geçecek lig maratonunda forvet hattında sıkıntı yaşamak istemeyen Trabzonspor’un Brezilyalı futbolcu Klauss’u gözüne kestirdiği öğrenilirken, bordo-mavili yöneticilerin oyuncunun menajerlerini devre dışı bırakarak direkt olarak Hoffenheim’la temasa geçmesi üzerine transferin yarıda kaldığı bildirildi.
“ÖNCE BİZİMLE GÖRÜŞMELİYDİLER”
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Avusturya ekibi Lask Linz’de 45 maçta 20 gol 4 asistlik performansıyla parmak ısırtan 23 yaşındaki Klauss’ta tabiri caizse arkadan dolanan Trabzonspor yöneticilerinin büyük tepki gördüğü anlaşılırken, 1,90’lık dev forvetin menajerlerinin transferin gerçekleşmesi için “Önce bizimle masaya oturmaları gerekirdi” yorumunda bulundukları kaydedildi.
(Diriliş Postası)
Galatasaray'da herkes orta saha transferi beklerken teknik direktör Fatih Terim, Neftçi maçı öncesi yaptığı açıklamada “Eksik yerimiz sadece orta saha değil” demiş ve başka mevkilere de takviye yapılacağını ima etmişti. Tecrübeli hocanın bu sözlerinin ardından bahsi geçen isim ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Mario Götze ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Galatasaray, Belhanda'yı Al Hilal'e sattığı gibi transferi resmiyete dökecek.
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