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  3. Trabzonspor, hedefindeki 4 gurbetçinin en az 2'sinin transferini bitirecek

Trabzonspor, hedefindeki 4 gurbetçinin en az 2'sinin transferini bitirecek

Trabzonspor, hedefindeki 4 gurbetçinin en az 2'sinin transferini bitirecek

YENİ sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden çalışmalara başlayan Trabzonspor’un hedefindeki gurbetçi oyuncular ortaya çıkmaya başladı.

Bordo-Mavililer’in Hamburg’dan Berkay Özcan, Marsilya’dan Yusuf Sarı, Avusturya ekibi FC Wacker’de oynayan Muhammed Kiprit, Fortuna Düssefldorf’ta forma giyen Kenan Karaman’la ilgilendiği bildirildi. Yönetimin, bu futbolculardan en az 2’sini kadroya katmak için girişimlere başladığı kaydedildi.

(Star)

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