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aksam.com.tr
  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:24
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  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:24

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor

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Trabzonspor, Süper Lig'e verilen korona virüs arası sonrası hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada oyuncular toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Bordo-mavililer günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yayımladığı mesajda Beşkitaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Ağaoğlu mesajında, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin COVID-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı

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