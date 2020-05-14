Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada oyuncular toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Bordo-mavililer günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun mesajı
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yayımladığı mesajda Beşkitaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Ağaoğlu mesajında, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin COVID-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması geldi. 8 kişide daha..
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Fatih Terim, scout (izleme) ekibinin önerdiği Salih Özcan'ı onayladı, operasyon başladı. Sarı-Kırmızılılar, Kiel'de müthiş bir sezon geçiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kimseye kaptırmak istemiyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi, futbol şubesinden sorumlu 2 yönetici; Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları'yla görüştü. Çebi, sezon sonunda 8 futbolcunun kontratının bitecek olması sebebiyle transfer çalışmalarına başlaması talimatını verdi.
3 sezondur Galatasaray'da forma giyen ve bu süreçte 95 maçta 12 gol 22 asistlik performans gösteren Belhanda ile yollar ayrılıyor. Faslı oyuncu koronavirüs nedeniyle ücretinde indirim talebini şartlı olarak kabul etmişti. Ancak yönetim ve teknik heyet bir karara vardı ve tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılması gerektiğine karar verdiler.
Kosovalı forvet birçok takımı peşine taktı. Ekonomik anlamda zor günler geçiren Fenerbahçe için Vedat Muriç'in satışı, yeni kadro yapılanması için iyi bir bütçe oluşturulmasını sağlayacak.