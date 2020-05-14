Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor

Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılıyor

3 sezondur Galatasaray'da forma giyen ve bu süreçte 95 maçta 12 gol 22 asistlik performans gösteren Belhanda ile yollar ayrılıyor. Faslı oyuncu koronavirüs nedeniyle ücretinde indirim talebini şartlı olarak kabul etmişti. Ancak yönetim ve teknik heyet bir karara vardı ve tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılması gerektiğine karar verdiler.