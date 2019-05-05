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  3. Trabzonspor, Hapoel Beer Sheva'da forma giyen John Ogochukwu Ogu ile prensipte anlaştı

Trabzonspor, Hapoel Beer Sheva'da forma giyen John Ogochukwu Ogu ile prensipte anlaştı

Trabzonspor, Hapoel Beer Sheva'da forma giyen John Ogochukwu Ogu ile prensipte anlaştı

Bordo-Mavililer, Hapoel Beer Sheva’da forma giyen “Demir Kartal” lakaplı John Ogochukwu Ogu ile prensipte anlaştı.

Süper Lig’de son 4 haftaya 53 puanla dördüncü sırada giren Trabzonspor, yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Maliyeti düşük genç oyuncuları kadrosuna katmayı planlayan Bordo-Mavililer’in ön libero için İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva’da forma giyen John Ogochukwu Ogu ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Sağlam fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle “Demir Kartal” (Iron Eagle) yakıştırması yapılan 31 yaşında ve 1.92 boyundaki Nijeryalı futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran’da bitiyor. İzleme Komitesi tarafından bir süredir takip edilen Ogu, Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Nwakaeme ile birlikte Beer Sheva’da birlikte oynadı ve 21 kez de Nijerya Milli Takımı’nda forma giydi. Karadeniz ekibi, Demir Kartal’ı vatandaşı Onazi ile birlikte orta sahada oynatmayı planlıyor.

(Star)

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