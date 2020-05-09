Trabzonspor Halil Dervişoğlu için harekete geçti

Trabzonspor’un, Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor... Sezon başından bu yana Fırtına’nın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı 20 yaşındaki futbolcu, devre arasında 3 milyon Euro karşılığında İngiltere Championship ekibi Brentford’un yolunu tutmuştu. Bordo-Mavililer, Sparta Rotterdam’da gösterdiği performansı Ada’da sergileyemeyen ve arka planda kalan genç oyuncu için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.
‘Trabzonspor hayranıyım’
Karadeniz devinin, başarılı oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi ile Brentford’un kapısını çalacağı öğrenildi. Hatırlanacağı üzere genç yıldız sezon başında adının Trabzonspor ile anılmasının ardından, “Ben bir Trabzonspor hayranıyım, Trabzonluyum” ifadelerini kullanmıştı.
(Fanatik)
Sancaktepespor, bugün yaptığı açıklamayla toplamda 9 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Emre, 21 yaşındaki orta saha için Gölcükspor'u 500 bin TL, altyapıdan iki oyuncu artı Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp teklifiyle ikna etti. Trabzonspor'la imza aşamasına gelen İsmail Yüksek, son anda F.Bahçe ile 5 yıllık mukavele yaptı.
Andone'yi gönderecek olan Sarı-Kırmızılılar, arayışlara erkenden start verdi. Nijerya basınına göre Cim Bom, daha önce isteyip alamadığı Ahmed Musa'yı bu kez kiralamaya yakın.
Beşiktaşlı Adem Ljajic'in menajeri Mirsad Türkcan, oyuncusuyla ilgili açıklama yaptı.
'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin dizi versiyonu 'Kırmızı Eşarp'ta, Kadir İnanır'ın canlandırdığı 'İlyas' rolünü 35 yıl sonra oynayacak olan Seçkin Özdemir, Cihangir'de objektiflere takıldı.
Yeni sezon planlaması için işi sıkı tutan Fenerbahçe yönetimi, takıma dahil etmek istediği isimler ve eldeki oyuncuları koruma anlamında yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray, eski yıldızı Alex Telles'ten anlaşma gereği 4 milyon Euro elde edecek. Cimbom, Sambacı stoperi Maicon'un Al Nassr'a satışından da 3 milyon Euro kazanacak.