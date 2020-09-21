Trabzonspor hafta içinde iki futbolcuyu transfer edecek

Milliyet

Hafta içinde 2 yeni oyuncuyu daha Trabzon'a getirecek olan Trabzonspor'da, 1 numaralı hedef Erik Sviatchenko. Yönetim ile Midtjylland arasında yapılan pazarlıklarda çok ufak pürüzler kaldı. Vitor Hugo cephesinde de gelişmeler olumlu. Her şeye rağmen listede 3 de alternatif var.

Denizlispor maçının ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Hafta içinde 2 transferimiz daha var" demişti. Bu açıklama sonrası taraftarları heyecan sardı. Bordo- Mavili kulüp, bu kez stoper işini çözecek. Şartların oluşmasıyla gelecek 2 oyuncunun da stoper olması bekleniyor. Listedeki 1 numaralı hedef; Erik Sviatchenko. Midtjylland'ın kaptanı olmasına rağmen takımının dün yaptığı lig maçında kadroda yer almayan Danimarkalı stoper, iddiaları güçlendirdi. Herhangi bir sakatlığı bulunmamasına karşın oynamayan Sviatchenko konusunda kıran kırana pazarlıklar sürüyor. Her iki kulüp, 1.5-2 milyon Euro arası bir anlaşmaya yakın. Gündemdeki diğer güçlü aday Vitor Hugo. Sol stoper olması nedeniyle teknik heyetin özellikle istediği Brezilyalı savunmacı gelmeye sıcak. Kulübü Palmeiras'ın da inadı kırıldı. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinden rakamlar görüşülüyor.

Sürpriz aday Miazga

Bu iki isim öncelikli ve transferlerin bitmesi yakın. Ancak listede alternatifler de hazır. Porto'nun gözden çıkardığı Yordan Osorio, Gent'in 1.90'lık stoperi Ngadjui ve son olarak Chelsea'nin kiralık göndermeyi düşündüğü Matt Miazga. İngiltere pazarından geçen hafta Afobe ve Baker'i getiren Trabzonspor, ABD'li Miazga konusunda sürpriz yapabilir.