  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Ocak 2021 Cuma 13:53
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor Guido Pizarro'yu istiyor

Trabzonspor Guido Pizarro'yu istiyor

Paylaş

Devre arası transfer döneminde takviye yapmak isteyen Trabzonspor, listeyi belirledi.

Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Gündemine birçok orta saha oyuncusunu alan Bordo-Mavililer'de listeye yeni bir yıldız isim daha eklendi. Karadeniz Fırtınası, Meksika temsilcisi Tigres'te forma giyen 30 yaşındaki Arjantinli ön libero Guido Pizarro'nun peşinde.

Kulübüyle sözleşmesi Haziran'da bitecek olan Pizarro ile menajerler aracılığıyla temasa geçen Trabzon ilk görüşmede olumlu yanıt aldı.

Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Avrupa'da Sevilla'da forma giyen yıldız oyuncu güçlü fiziğinin yanı sıra bitirici paslarıyla tanınıyor. Abdullah Avcı da onun alınmasında oldukça ısrarcı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Omar Elabdellaoui'nin doktorundan ilk açıklama
Omar Elabdellaoui'nin doktorundan ilk açıklama

Omar Elabdellaoui'nin doktorundan ilk açıklama

Beşiktaş'a Kayserispor maçı öncesi büyük müjde
Beşiktaş'a Kayserispor maçı öncesi büyük müjde

Beşiktaş'a Kayserispor maçı öncesi büyük müjde

İşte Abdullah Avcı'nın hedefindeki isim
İşte Abdullah Avcı'nın hedefindeki isim

İşte Abdullah Avcı'nın hedefindeki isim

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaşlı gençler Avrupa ekiplerinin radarında
Beşiktaşlı gençler Avrupa ekiplerinin radarında

Beşiktaşlı gençler Avrupa ekiplerinin radarında

Beşiktaş'ın 3 genç oyuncusu Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu farklı kulüpler tarafından takip ediliyor.

Başakşehir'den bomba transfer görüşmesi
Başakşehir'den bomba transfer görüşmesi

Başakşehir'den bomba transfer görüşmesi

Sezonun ikinci yarısına damga vurmak isteyen son şampiyon Başakşehir flaş bir transfer için düğmeye bastı. Turuncu-Lacivertliler, Galatasaray'ın unutulmaz ismi George Hagi'nin Rangers forması giyen oğlu İanis Hagi'yi istiyor. İskoç deviyle pazarlıkların başladığı konuşuluyor.

Diego Costa transferinde flaş bir ayrıntı ortaya çıktı
Diego Costa transferinde flaş bir ayrıntı ortaya çıktı

Diego Costa transferinde flaş bir ayrıntı ortaya çıktı

Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden ve bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Diego Costa için flaş bir detay ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı
Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı

Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı

Beşiktaş, Kasımpaşa'nın hücum oyuncusu Fode Koita için harekete geçiyor.

Fenerbahçe'nin liderlik planı belli oldu
Fenerbahçe'nin liderlik planı belli oldu

Fenerbahçe'nin liderlik planı belli oldu

Teknik direktör Erol Bulut kalan 6 maçtan 18 puan çıkartarak ligin ilk yarısını 45 puanla kapatmak istiyor.

Rıza Çalımbay'dan Galatasaray açıklamaları devam ediyor
Rıza Çalımbay'dan Galatasaray açıklamaları devam ediyor

Rıza Çalımbay'dan Galatasaray açıklamaları devam ediyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Hakem arkadaşlarımız biraz yapıcı olsun. Sporcuların tepkisine hemen karşılık vermesinler. Hakan Arslan'a, Arda Kardeşler kartını gösteriyor, ikinci kartı ise büyük bir hışımla gösteriyor. Niye gösteriyorsun? Zaten adamın canı yanmış" dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.