Trabzonspor gözünü Faslı Mehdi Bourabia'ya dikti

Defansif orta saha için Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir ile görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, Sassuolo forması giyen Faslı oyuncu Mehdi Bourabia'yı da gündemine aldı. Bir dönem Konyaspor forması da giyen ancak şu an İtalya'nın Sassuolo takımında ter döken Bourabia, menajerler tarafından önerildi.
İtalya'dan Cagliari takımının da ilgilendiği 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Bourabia'nın sözleşmesi sezon sonuna sona eriyor. Faslı oyuncu bu sezon 10 maçta sadece 1 gol atabildi.
Beşiktaş, 5 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer için rotayı Ankara'ya kırdı. Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Fransız Lille'in de istediği 22 yaşındaki orta saha Berat Özdemir için siyah-beyazlı yönetim Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı
Beşiktaş, son dönemde kötü performansıyla Arsenal'de tartışılan isim olan Mısırlı eski futbolcusu Elneny'yi yeniden kiralamak için girişimde bulunacak.
Fatih Karagümrük karşısında Galatasaray mağlubiyetini telafi etmek isteyen Trabzonspor'da tecrübeli futbolcunun idmanlara başlaması Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın elini güçlendirdi.
Galatasaray'da Antalyaspor maçında atılacak gol ve goller sonrası talihsiz bir olay yaşayan Omar Elabdellaoui'ye mesaj gönderilecek.
Süper Lig'de hızlı bir ocak ayı geçirecek Fenerbahçe'de tüm tedbirler alındı. Özellikle bu kritik süreçte sakatlıktan hastalığa kadar en ufak bir hata olmaması için titiz bir planlama yapıldı. Başta Novak ve Gökhan Gönül olmak üzere bazı oyuncular tedbir amaçlı 4 Ocak Pazartesi oynanacak Kasımpaşa mücadelesi öncesi korundu.
Sergen Yalçın, kritik Kayserispor deplasmanı öncesi takımına 2021'in ilk 2 ayını işaret ederek, "Senenin şampiyonluğu ocak ve şubat ayından geçer. Bu aylarda kazanabildiğimiz kadar maç kazanmalıyız" dedi.