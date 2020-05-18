Trabzonspor gözünü Antalyaspor'un yıldızına dikti

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun gelişi ile beraber sportif ve ekonomik yapıyı değiştiren Trabzonspor mali anlamda rahatlamıştı.
Sportif başarı için de emin adımlarla zirve yarışını sürdüren Karadeniz devi, koronavirüs salgını sonrasında ekonominin zarar görmemesi adına transferde yerlilere yöneldi. Bu doğrultuda Burak Kapacak, Oğuz Yılmaz, Mustafa Kapı ve Rezan Çorlu gibi gelecek vaateden isimler gündeme gelirken, Fırtına’nın son hedefi belli oldu: Doğukan Sinik...
Avrupa için sıcak
İki sezondur Antalyaspor formasıyla izlediğimiz başarılı futbolcu, yaşına rağmen istikrarlı performansı ile öne çıkıyor. Kanatlarda görev yapan ve kısa sürede ortaya koyduğu oyunla dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu da Avrupa hedefi için transfere sıcak bakıyor. Akdeniz ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan genç oyuncu için çalışmalara başlayan Bordo- Mavililer en kısa zamanda Antalyaspor’un kapısını çalacak.
(Fanatik)
Vedat Muriqi'yi satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Nikola Kalinic'i satın alma opsiyonlu kiralamak için görüşmelere başladı. Atletico Madrid, Hırvat golcüyü kadroda düşünmüyor.
Efsane golcü ve teknik adam Ömer Kaner Fenerbahçe'nin ilacini AKŞAM'a açıkladı: “Çubuklunun ruhunu bilen oyuncuların orada olması lazım. Hazır olan oyuncu ve teknik kadro ile devam edilmeliydi. Teknik ekipte çubukluyu giymiş oyuncuların olmasında fayda var. Tabii bu yönetimin tercihi.”
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulunda yaptığı açıklamada transferde yerli piyasaya yöneleceklerini açıklamıştı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki orta saha Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği'ne 2 milyon Euro ve oyuncu teklifi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmesi halinde Ozan Tufan'a gelen teklifleri de daha rahat değerlendirecek.
Spor Toto Süper Lig'de bir yandan karantina süreci nedeniyle liglere verilen ara devam ederken diğer yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.
Cim-Bom'da Luyindama 2 milyon 50, Marcao ise 850 bin euroya forma giyiyor. Bu durum Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı, bu futbolculara ilgi arttı.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasının ardından takımın saha içindeki liderliği Luiz Gustavo alacak. Brezilyalı oyuncunun yeni sezonda kaptan olması beklenirken transferlerde oyunculara verilecek maaş için de üst sınır olacak.
Devre arasında Galatasaray'ın yarım sezonluğuna kiraladığı Onyekuru, kariyerine Sarı- Kırmızılı kulüpte devam etmek istiyor.