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aksam.com.tr
  • 15 Eylül 2020 Salı 12:41
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Trabzonspor, golcü futbolcu Benik Afobe'yi transfer etti

Trabzonspor, golcü futbolcu Benik Afobe'yi transfer etti

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Süper Lig'de yeni sezona Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan ve geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth'un takımdan ayrılma talebi nedeniyle forvet hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, İngiliz kulübü Stoke City'nin Kongolu forveti Benik Afobe'yi kadrosuna kattı.

DENİZLİSPOR MAÇINDA SAHADA

Bordo-mavililerin satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağladığı 27 yaşındaki golcü hemen Trabzon'a davet edildi. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak Benik Afobe'nin Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanacak Yukatel Denizlispor karşısında sahada olması bekleniyor.

AFOBE İÇİN ŞU ANA KADAR 40.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDENDİ

İngiltere'de ilk olarak Arsenal'den Wolverhampton'a 2.5 milyon Euro'ya transfer olan Afobe için Bournemouth bir yıl sonra 13 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. 2018 yılında yeniden Wolverhampton'a dönen Kongolu için bu sefer ödenen bonservis bedel ise 11.5 milyon Euro oldu.

Son olarak 2019 yılında Championship ekibi Stoke City 13.5 milyon Euro bedelle Benik Afobe'yi kadrosuna kattı. Golcü oyuncu geçen sezonu kiralık olarak aynı ligdeki Bristol City'de tamamladı.

BENİK AFOBE KİMDİR?

27 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet Afobe, Arsenal altyapısında yetişti ve şu ana kadar toplam 40 milyon euroyu aşkın bonservis getirisi sağladı. Son olarak Wolves'tan Stoke City'e 13.5 milyon euroya transfer olan golcü, geçtiğimiz sezonu Bristol City'de kiralık olarak geçirdi.

Bristol City formasıyla fazla forma şansı bulamayan oyuncu, forma giydiği 13 maçta 3 gole imzasını atmıştı. Kariyerinin en iyi performansını Wolverhampton forması altında gösteren Afobe, bu takımla çıktığı 64 maçta 29 gol 7 asistlik performans sergilemişti.

1.83 boyuncaki forvetin güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.

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