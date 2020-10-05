Trabzonspor, Giuliano'ya gün içinde imza attırabilir

Forvet arkasına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Al Nasr'dan ayrılan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano'yu gündemine aldı. Brezilyalı yıldızla ilk görüşme yapılırken transferin gün içinde bitebileceği kaydedildi.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI



TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nasr'dan ayrılan Brezilyalı futbolcu Giuliano ile görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFER GÜN İÇİNDE BİTEBİLİR

Forvetin arkasına bir takviye yapmak isteyen bordo mavililerin gündemine Yusuf Yazıcı da gelirken, Giuliano transferinin gün içerisinde noktalanabileceği ifade edildi.

30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe'de 37 maçta 16 gol ve 6 asistle oynamıştı. Al Nasr'da ise 77 karşılaşmada 31 gol atarken 18 asist yaptı

Bordo mavililer kadrosunu daha önce Vitor Hugo, Lewis Baker, Djaniny, Afobe, Plaza, Marlon, Anıl Başaran, (Bandırmaspor'a kiralandı) Muhammet Taha, Trondsen, Flavio ve Diabate ile güçlendirmişti.