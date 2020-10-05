Trabzonspor, Giuliano'ya gün içinde imza attırabilir

İLK GÖRÜŞME YAPILDI
TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nasr'dan ayrılan Brezilyalı futbolcu Giuliano ile görüşme gerçekleştirdi.
TRANSFER GÜN İÇİNDE BİTEBİLİR
Forvetin arkasına bir takviye yapmak isteyen bordo mavililerin gündemine Yusuf Yazıcı da gelirken, Giuliano transferinin gün içerisinde noktalanabileceği ifade edildi.
30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe'de 37 maçta 16 gol ve 6 asistle oynamıştı. Al Nasr'da ise 77 karşılaşmada 31 gol atarken 18 asist yaptı
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