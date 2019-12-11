Trabzonspor, Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Jesse Sekidika'yı transfer etti

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, ocak ayı gelmeden ilk transferini gerçekleştirdi.

Habertürk'ün özel haberine göre, Bordo-mavililer, TFF 1. Lig ekiplerinden Jesse Sekidika'yı renklerine bağladı

Türkiye'ye 2018-19 yılında adım atan ve Eskişehirspor formasıyla geçen sezon 13 maçta 6 gol atan 23 yaşındaki Nijeryalı için Eskişehirspor'la masaya oturan Trabzonspor, bir süredir yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililerin Sekidika için Eskişehirspor'a 1 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Bu sezona iyi bir giriş yapan 23 yaşındaki futbolcu, Eskişehirspor formasıyla çıktığı 14 maçta 8 gol kaydederken 2 golün de hazırlayıcısı oldu. Sekidika'nın adı bir dönem Galatasaray'la da anılmıştı.

(Haberürk)