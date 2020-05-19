Trabzonspor, Galatasaray'ın da istediği Omar Elabdellaoui için devrede

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da tüm camia şampiyonluğa odaklanırken, yönetim kanadı transfer çalışmalarını da aksatmıyor. Karadeniz temsilcisinde iç transfer görüşmeleri Jose Sosa ve Filip Novak üzerinden sürerken, bu iki isimle yakın zamanda yeni sözleşme imzalanması bekleniyor. Fakat Sosa ve Novak gibi kontratı sona eren bir diğer yıldız Joao Pereira'ya ise şu ana kadar bir teklif götürülmedi.
36 yaşına gelen Portekizli futbolcuyla yolları ayırmayı planlayan Trabzonspor, bu bölgeyi sadece 20'lik Serkan Asan'a teslim etmeyi düşünmüyor. Bu bölgeye tecrübeli bir ismi transfer etmek isteyen Trabzonspor için Yunan basınından ilginç bir iddia geldi.
GALATASARAY DA İSTİYOR
Yunan basınının haberine göre bordo-mavili ekip, ismi Galatasaray'la da anılan Olympiakos'un sağ beki Omar Elabdellaoui'ye kanca attı. 28 yaşındaki oyuncunun Yunan temsilcisiyle maaş konusunda anlaşamadığı ve yeni sözleşme yapmayacağı aktarıldı.
TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
Omar Elabdellaoui, Olympiakos'ta teknik direktör Pedro Martins'in vazgeçilmezleri arasında. 28 yaşındaki Norveçli futbolcu bu sezon tam 38 karşılaşmada forma giydi. Bu maçların 37'sinde ilk 11'de başladı. Sadece 1 kez kenara alındı. 1 defa da kırmızı kart gördüğü için oyundan çıkmak zorunda kaldı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Omar bu sezon Olympiakos'un Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Başakşehir'i elediği 2 mücadelede de forma giymişti.Trabzonspor da bonservis bedeli bulunmayan oyuncuyla ön görüşme yaparak sezon sonu için anlaşacağı belirtildi. Omar Elabdellaoui'nin sezon sonu Olympiakos ile sözleşmesi bitiyor.
1 MİLYON EURO İSTEĞİ REDDEDİLDİ
Olympiakos, yıldız oyuncuya 700 bin euroluk yeni teklif yaptı. Ancak 1 milyon euro isteyen başarılı sağ bek bu öneriyi reddetti ve teklifleri dinlemeye başladı. Fırtına da devreye girdi.
SÖRLOTH'A DANIŞTI
Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Omar Elabdellaoui'nin Norveç Milli Takımı'dan arkadaşı Alexander Sörloth ile görüştüğü öğrenildi. Omar'ın Sörloth'tan Trabzonspor hakkında bilgiler aldığı kaydedildi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe pandemi sürecindeki zararların bir kısmını aidatlardan telafi edecek. Pandemi nedeniyle yardım kampanyasını erteleyen Beşiktaş ile mali sıkıntıları büyüyen Fenerbahçe üyelik aidatlarını artırarak kulübe nefes aldırmayı planlıyor. Fenerbahçe 50, Beşiktaş 120 TL'lik yıllık ödeneği 500'e çıkaracak. Diğerleri ise beklemede.
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga'dan üst düzey 2 takımın talip olduğu öğrenildi. Bu iki kulübün Wolfsburg ve Werder Bremen olduğu iddia ediliyor.
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