Trabzonspor, Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'a Premier League'den transfer Trabzonspor'a Premier League'den transfer Trabzonspor, Premier Lig ekibi Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı. Malili hücum oyuncusu bordo mavili ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Abdurrahim Albayrak'tan derbinin hakemi hakkında açıklama Abdurrahim Albayrak'tan derbinin hakemi hakkında açıklama Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Türk futbolunda artık beyaz sayfanın açmanın zamanı geldiğini söyledi. Albayrak ayrıca birçok futbolcu için teklif aldıklarını da ifade etti.

Ali Palabıyık dev maçta ikinci kez görev alacak Ali Palabıyık dev maçta ikinci kez görev alacak Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçta düdük çalacak FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, kariyerinde ikinci kez bu iki takımın birbiriyle oynadığı karşılaşmayı yönetecek.

Fatih Terim'den Fenerbahçe yasağı Fatih Terim'den Fenerbahçe yasağı Galatasaray'da Fatih Terim, takıma Fenerbahçe derbisi konuşmaya yasak getirdi.

Ali Koç ve Emre Belözoğlu takımdan umutlu Ali Koç ve Emre Belözoğlu takımdan umutlu Fenerbahçe yönetiminin bir anlamda eli-kolu olan Emre Belözoğlu, cezası sona eren Başkan Ali Koç ile Hatayspor karşılaşmasını tribünden izledi.