Trabzonspor, Fousseni Diabate ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, 24 yaşındaki Malili sağ kanat oyuncusu Fousseni Diabate ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Konuyla ilgili KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:
“Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate'nin kulübümüze transferi konusunda, Leicester City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Leicester City Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.573.170.-EUR ödenecektir.
Ayrıca, Leicester City Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %15'i, ödenecektir.”
LEICESTER CITY DE AÇIKLADI
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Malili hücum oyuncusu Fousseni Diabate'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile sözleşme imzaladığı belirtildi.
2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Sivasspor'da forma giyen Diabate, geçen sezon da kiralık olarak Fransız ekibi Amiens'te oynamıştı.
Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, hem lig, hem Türkiye Kupası hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurma düşüncesinde. Turuncu lacivertli kulüp bu kapsamda Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna katıyor.
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Malili hücum oyuncusu Fousseni Diabate'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.
The Sun'ın özel haberine göre, Slaven Bilic'in çalıştırdığı İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, 36 yaşındaki Emmanuel Adebayor'u kadrosuna katmayı planlıyor. Habere göre İngiliz ekibinin transferdeki rakibi ise Fenerbahçe. Sarı-Lacivertlilerin de Togolu golcüyle temas halinde olduğu iddia edildi.
Son olarak Manchester City'de forma giyen ve şu an boşta olan Aleix Garcia ile Galatasaray temas kurmuştu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Dinamo Bükreş de talip oldu ancak İspanyol futbolcu ‘Galatasaray'dan haber bekliyorum' diyerek teklifi reddetti.
Daha önce Diego Perotti ile anlaşan Fenerbahçe, Roma'nın 3 milyon euro bonservis inadını kırdı ve İtalyan deviyle de el sıkıştı. Arjantinli yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Sarı-Lacivertliler, başarılı futbolcuya da bonuslarla birlikte en fazla 2,5 milyon euro ücret ödeyecek. Fenerbahçe transferi sosyal medya hesabından güneş emojisiyle duyuracak.
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta'nın Galatasaray derbisinde 21 kişilik kadroda olması bekleniyor. İngiltere'den hazır gelen Tanzanyalı golcü, idmanda Erol Bulut'un gözüne girerse dev derbiye sürpriz bir şekilde ilk 11'de dahi başlayabilir.