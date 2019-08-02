Trabzonspor, Fernandes'i KAP'a açıkladı

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı bildirimde, "Portekiz'in Sporting CP Kulübünün profesyonel oyuncusu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Çarşamba akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen 1,94 boyundaki Ivanildo, sağlık kontrollerinin ardından anlaşmayı imzalamıştı.
Portekiz basını, oyuncunun Yunanistan'dan AEK ve İtalya'dan SPAL'ın da istediğini ancak Trabzonspor'un transferde sona geldiğini vurguladı.
Portekizli stoper, geçtiğimiz sezon kiralık gittiği Moreirense'de 26 maça çıktı, 1 gol ve 1 asist ile oynadı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Gaston Campi'nin ardından stopere bir takviye daha yaptı ve Sporting'den 23 yaşındaki Portekizli stoperi Ivanildo Fernandes'i kiraladı.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiklerini, oyuncunun da sarı-lacivertlilerle anlaştığını açıkladı.
Süper Lig maç yayınları için TFF, kulüpler ve yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, temsilcilerin TFF için çok önemli olduğunu belirterek, "TFF yönetiminin, statlardaki gözü ve kulağı sizlersiniz. Hazırlamış olduğunuz raporlarınızla hukuk müşavirliğimize, Disiplin ve Tahkim Kurullarımıza yön veriyorsunuz. Bu nedenle sorumluluğunuz büyük ve katkılarınız bizler için çok değerli." ifadelerini kullandı.
Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray’ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Radamel Falcao ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Petrov, “Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor” dedi.
Trabzonspor'da forvet transferinde sıcak saatler yaşanıyor. İngiltere Premier League ekiplerinden Crystal Palace'ın Norveçli forveti Alexander Sörloth, Trabzonspor'la görüşmek için İstanbul'a geldi.
Galatasaray, Emre Mor'un bir yıllığına kiralandığını KAP'a bildirdi.