Trabzonspor Fenerbahçe'yi böyle devirmeyi planlıyor

Sabah

Eddie Newton, F.Bahçe maçı için kurmayları ile birlikte analizlere başlarken hedef; takımı farklı bir kimlikle F.Bahçe maçında oynatmak.

Başakşehir maçında eleştirilen Trabzonspor'da teknik heyet de oyun planlarında değişime gidiyor.

Bu hafta F.Bahçe ile karşı karşıya gelecek olan Karadeniz temsilcisinde takımın moral ve motivasyonunu yükseltmek isteyen teknik direktör Eddie Newton, oyunculara verdiği iki günlük iznin ardından tüm ekibiyle birebir görüşmeleri artıracak.

Rakibin hatalarını iyi analiz etmeyi planlayan Eddie Newton, "Hızlı pas, topla oynama ve ofansif futbol" mantalitesini bu kez takıma tam anlamıyla adapte etmek istiyor.