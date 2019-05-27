Trabzonspor, Fenerbahçe'nin istediği Okechukwu Azubuike'nin peşinde

Sözleşmesi Mısır’ın Pyramids takımında olan 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için ilk etapta 1 milyon euroluk satın alma teklifi yapılacak. Bunun kabul görmemesi durumunda ise oyuncu kiralanmaya çalışılacak. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın da bu oyuncu için olumlu rapor sunduğu Azubuike’nin de Bordo-Mavili formayı giyme konusunda çok istekli olduğu aktarıldı. Genç futbolcu geçen yaz Yeni Malatyaspor’dan Mısır’a 2 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

(Güneş)