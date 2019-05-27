Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0698
  • 6,8042
  • 250.885
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin istediği Okechukwu Azubuike'nin peşinde

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin istediği Okechukwu Azubuike'nin peşinde

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin istediği Okechukwu Azubuike'nin peşinde

Trabzonspor, sezonun 2. yarısını Çaykur Rizespor’da kiralık geçiren Okechukwu Azubuike’nin peşinde.

Sözleşmesi Mısır’ın Pyramids takımında olan 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için ilk etapta 1 milyon euroluk satın alma teklifi yapılacak. Bunun kabul görmemesi durumunda ise oyuncu kiralanmaya çalışılacak. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın da bu oyuncu için olumlu rapor sunduğu Azubuike’nin de Bordo-Mavili formayı giyme konusunda çok istekli olduğu aktarıldı. Genç futbolcu geçen yaz Yeni Malatyaspor’dan Mısır’a 2 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

(Güneş)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Genç şarkıcının kardeşi oyuncu oluyor
Danla ve Enis Serenay'dan mı bahsediyor?
Şarkıcı Moby Natalie Portman'dan özür diledi
İsmail de köyden ev aldı!
Tolgahan Sayışman oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

O İlimizde 600 Ton Taşla Yapıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye, Rusya'yla S-500 üretimine katılacak

Temmuzda, tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri 53 ila 223 lira artacak