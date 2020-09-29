Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Marko Livaja için AEK'ya resmi teklifini sundu

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Marko Livaja için AEK'ya resmi teklifini iletti. Bordo-Mavililer, bonservisini almak istediği 27 yaşındaki Hırvat golcü için Yunan ekibine taksitli ödeme planı sundu.

“BONSERVİSİNİ TAKSİTLE ÖDEYELİM”



Trabzonspor, AEK'in forveti Marko Livaja için yeni bir girişim daha yaptı. Bordo-Mavili yönetimin yaptığı son girişimde oyuncuyu bonservisi ile almak istediği ve ödemeyi de vadeye bölerek yapmayı önerdiği öğrenildi.

5 EKİM’E KADAR OLMAZSA DEVRE ARASINDA…

Hücumun her bölgesinde oynayabilen 27 yaşındaki Hırvat oyuncunun kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor, 5 Ekim'e kadar transferi sonlandıramazsa devre arasında yeniden harekete geçecek.

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