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  • Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Marko Livaja için AEK'ya resmi teklifini sundu
  • 29 Eylül 2020 Salı 16:42
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Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Marko Livaja için AEK'ya resmi teklifini sundu

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Marko Livaja için AEK'ya resmi teklifini sundu

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Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Marko Livaja için AEK'ya resmi teklifini iletti. Bordo-Mavililer, bonservisini almak istediği 27 yaşındaki Hırvat golcü için Yunan ekibine taksitli ödeme planı sundu.

“BONSERVİSİNİ TAKSİTLE ÖDEYELİM”

Trabzonspor, AEK'in forveti Marko Livaja için yeni bir girişim daha yaptı. Bordo-Mavili yönetimin yaptığı son girişimde oyuncuyu bonservisi ile almak istediği ve ödemeyi de vadeye bölerek yapmayı önerdiği öğrenildi.

5 EKİM’E KADAR OLMAZSA DEVRE ARASINDA…

Hücumun her bölgesinde oynayabilen 27 yaşındaki Hırvat oyuncunun kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor, 5 Ekim'e kadar transferi sonlandıramazsa devre arasında yeniden harekete geçecek.

(Takvim)

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