Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

SPOR GÜNDEMİ

Aslan sahaya iniyor Aslan sahaya iniyor Galatasaray, pandemi sonrası lige yeniden başlıyor. Bugün Rize'de Marcao sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Cim-Bom, Trabzonspor'un kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe stoper için formülü buldu Fenerbahçe stoper için formülü buldu Defansa duvar örmek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon için harekete geçti: Falette takımda tutulacak. Roma'dan Juan Jesus için de girişimler hızlandı. Harekât tamamlanırsa stoper rotasyonu sol ayaklılar Jesus-Falette ve sağla oynayan Serdar-Sadık'tan oluşturulacak.

Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı Galatasaray, yıldız futbolcunun imza parasını yatırıp Fenerbahçe'yi taca attı! Geçen sezon Vedat Muriqi'i ezeli rakibine kaptıran sarı-kırmızılılar, bu kez işi şansa bırakmadı. 4 yıllık ön protokol imzalattığı Sivassporlu oyuncuyu renklerine kattı.

Caner ve Gökhan'a taviz yok Caner ve Gökhan'a taviz yok Teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın analizini yaptığı gibi gelecek haftaların da şifrelerini vermiş oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren kararlar Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren kararlar Koronavirüs arasının ardından Kayserispor'la karşı karşıya gelen ve 1-0'dan maçı 2-1'e çeviren Fenerbahçe'de verilen cesur kararlar dikkat çekti.

Beşiktaş'ta gözler o isimlerde... Beşiktaş'ta gözler o isimlerde... Beşiktaş'ta gözler sezon sonunda gidecek isimlere çevrildi.