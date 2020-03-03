Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı

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Avantaj Trabzonspor'da Avantaj Trabzonspor'da Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında, kendi sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'yi korkutan sakatlık Fenerbahçe'yi korkutan sakatlık Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında mücadelenin 7. dakikasında Fenerbahçe'de Falatte sakatlandığı için oyuna devam edemedi ve hastaneye kaldırıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi gerçekleştirildi ve A Milli Takımımızın da rakipleri belli oldu.

Şenol Güneş'ten sakatlar hakkında açıklama Şenol Güneş'ten sakatlar hakkında açıklama A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerle ilgili olarak, "Kimin çıktığı önemli değil, bizim oynayacağımız oyun önemli. Eylül, ekim, kasım aylarında güzel bir dönem geçireceğiz. Umarım hem tecrübe kazanır hem de gruptan 1'inci sırada çıkarız" dedi.

'İtalya maçı için hepimiz heyecanlıyız' 'İtalya maçı için hepimiz heyecanlıyız' türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Yakalamış olduğumuz bu kadro, hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Uluslar Ligi'nde başarılı olacaktır. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. İnşallah iyi neticeler alarak, ana hedefimiz olan 1'inciliğe ulaşırız" dedi.

Yanal ilk kez konuştu! 'İstişare sonucu...' Yanal ilk kez konuştu! 'İstişare sonucu...' Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımdan ayrılma kararı sonrası ilk kez konuştu. Trabzonspor deplasmanında son maçına çıkan Ersun Yanal, karşılaşma öncesi konuştu.