Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Antrenmanda futbolcuların taktik çalışmalar yaptığı vurgulanırken, sakatlığı devam eden Ogenyi Onazi'nin idmana katılmadığı aktarıldı.