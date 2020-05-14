Trabzonspor 'Eşref'i bitirdi

AKŞAM
‘Zamalek yıldızını kaybetti’ şeklinde verilen haberde Faslı oyuncunun transferine Trabzonspor’un bir başka Faslı oyuncusu Da Costa’nın aracılık ettiği öne sürüldü. Mısır kulübünün yöneticileri ise 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan takımın yıldızı durumundaki Faslı oyuncudan vazgeçmek niyetinde olmadıklarını vurguladılar.
Galatasaray ve Arsenal genç stoper için karşı karşıya geldi. İngiliz ve Alman basını, Sarı-Kırmızılı takımın Eray Cömert için ilk teklifi yaptığını yazdı. Şimdi Arsenal'in Basel'li futbolcu için İsviçre kulübüne yapacağı teklif merakla bekleniyor.
Vakıfbank'ta tam 20 kupa kaldıran Gözde Kırdar karantina günlerini ve planlarını AKŞAM'a anlattı: “Sakin ve huşu içinde bir hayatım var. Çalışmak zorunda olan annelere lafım yok ama ben kendi annemi örnek alıyorum. O da öğretmenliği bırakıp, bize bakmış. Kendi çocuğuma bakmak, anneliği doya doya yaşamak istiyorum.”
Hasan Çetinkaya, “Berke'yi kiralamak istiyoruz. Onlar da sıcak bakıyor. Emre Belözoğlu ile konuştuk” dedi. Bu açıklamalarla birlikte Emre'nin Fenerbahçe'deki Sportif Direktörlük görevi de netleşmiş oldu.
Beşiktaş erkek futbol takımıyla 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı alan Vodafone, kadın futbol takımına sponsor olmak için anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı Bjelica net konuştu: “Fenerbahçe'yle görüştüm. Ancak henüz bir anlaşma yok. Diğer tüm teklifleri bir kenara koydum. Çünkü, Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer anlaşamazsam, diğer tekliflere bakacağım.”
Bir yandan sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Mısır basını Karadeniz ekibinin, Zamalek takımında forma giyen 25 yaşındaki Faslı sol açık Achraf Bencharki ile anlaştığını duyurdu.
Premier Lig kulübü Wolverhampton'ın taraftarları transfer gündeminde yer alan Galatasaraylı Luyindama'ya onay verdi.