Trabzonspor, Erzurumspor'a hazırlanıyor

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında, top kapma, pas ve dar alan çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin'in ‘Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta' sözlerine çok sert cevap verdi. Yalçın, ‘Kimin yeterli olduğuna kim karar veriyor? Tümer buna karar verecek kapasitede mi? Hiç teknik direktörlük yapmış mı?' ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın gündemindeki Kenan Karaman için kulübü Fortuna Düsseldorf, son noktayı koydu.
Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden yeteneği Ömer Faruk Beyaz, iki Alman kulübün radarında.
İspanyol devi Barcelona'da kulüp çalışanları Lionel Messi'nin takımda kalmasından dolayı üzgün.
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
Fenerbahçe, eski futbolcularından Semih Şentürk'ün futbol akademisi antrenörlüğüne getirildiğini açıkladı.