Trabzonspor, Erzurumspor'a hazırlanıyor

Sergen'den Tümer'e olay cevap! Canlı yayına bağlandı, ağzına geleni söyledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin'in ‘Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta' sözlerine çok sert cevap verdi. Yalçın, ‘Kimin yeterli olduğuna kim karar veriyor? Tümer buna karar verecek kapasitede mi? Hiç teknik direktörlük yapmış mı?' ifadelerini kullandı.