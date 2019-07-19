Trabzonspor, Erce Kardeşler'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Altınordu'dan transfer ettiği Erce Kardeşler'i KAP'a bildirdi.

Şu ana kadar kadrosuna yaptığı genç takviyelerle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'un kısa süre için Erce Kardeşler transferini bitirmesi bekleniyor.

1.86 boyundaki Erce Kardeşler, 2013'ten bu yana Altınordu forması giyiyor. Bursaspor altyapısında yetişen kaleci, son üç sezondur İzmir ekibinin bir numaralı kalecisiydi.

Erce Kardeşler geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 34 maçın tamamında forma giydi ve kalesinde 33 gol gördü.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Altınordu A.Ş.'nin Profesyonel Futbolcusu Erce Kardeşler'in, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."