Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6491
  • 6,3555
  • 260.038
  • 102384
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzonspor, Erce Kardeşler'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Erce Kardeşler'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Erce Kardeşler'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Altınordu'dan transfer ettiği Erce Kardeşler'i KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Altınordu'dan transfer ettiği Erce Kardeşler'i KAP'a bildirdi. 

Şu ana kadar kadrosuna yaptığı genç takviyelerle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'un kısa süre için Erce Kardeşler transferini bitirmesi bekleniyor.

1.86 boyundaki Erce Kardeşler, 2013'ten bu yana Altınordu forması giyiyor. Bursaspor altyapısında yetişen kaleci, son üç sezondur İzmir ekibinin bir numaralı kalecisiydi.

Erce Kardeşler geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 34 maçın tamamında forma giydi ve kalesinde 33 gol gördü.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Altınordu A.Ş.'nin Profesyonel Futbolcusu Erce Kardeşler'in, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Beyazıt Öztürk kardeşine öyle bir hediye aldı ki... Kesenin ağzını açtı!
Evlenip 7 çocuk yapmak isterim
Tuvana Türkay ve Alper Potuk'tan şok karar!
Albüm heyecanı
Acun Ilıcalı duyurmuştu ama... Medyapım'dan Cansu Dere açıklaması
<p>İlk yerleşimin Hititler döneminden başladığı tahmin edilen Ulubey yöresinde birçok devlet hüküm s

Hititlerden Yıldırım Bayezit´e ´Ulubey´ Yöresi | #Gökyüzünden

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

YKS tercih kılavuzu yayında! İşte 2019 YKS tercih kılavuzu ve üniversite taban puanları

Van'da minibüs takla attı: 15 kişi hayatını kaybetti