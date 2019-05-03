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Trabzonspor Ekuban için harekete geçti

Trabzonspor Ekuban için harekete geçti

Trabzonspor, Leeds United'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Caleb Ekuban'ın bonservisini satın alacağını duyurdu.

Bordo-mavilililer resmi sitelerinden, "Yönetim Kurulumuzca; İngiltere'nin Leeds United FC'den kiralık olarak kadromuzda yer alan ve satın alma hakkı kulübümüzde bulunan profesyonel futbolcu Caleb Ekuban'ın satın alma hakkının kullanılmasına karar verilmiş olup futbolcu ve ilgili kulübe gerekli bildirimler yapılmıştır." duyurusunu yaptı.

Trabzonspor Ekuban'ın bonservisi için 1 milyon Euro ödeyecek.

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