Trabzonspor Edgar Le'yi borsaya bildirdi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere 3 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Oyuncuya 2019-20 futbol sezonu için 650 bin avro, 2020-21 futbol sezonu için 750 bin avro, 2021-22 futbol sezonu için 750 bin avro olmak üzere 3 yıllığına 2 milyon 150 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.
Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise oyuncuya 2022-23 sezonu için 800 bin avro garanti ücret verileceği aktarıldı.
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın transferinde Fransız Kulübü Lille ile 16,5 milyon avro ve Edgar Le'nin bonservisi karşılığında anlaşmaya varmıştı.
Fernando'nun ayrılığı sonrası 6 numara transferine yoğunlaşan Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi; Joao Mario.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini açıkladı.
Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından hücum hattını dünyaca ünlü bir isimle doldurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, 2016-17 sezonunda attığı 12 golle takıma lig şampiyonluğunu getiren Kamerunlu yıldızı, 1 numaralı hedef olarak belirledi.
Galatasaray transfer çalışmalarının sürdüğünü açıklarken, Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan'ın gündemde olmadığını duyurdu.
İstanbul’da yarın yapılacak Liverpool-Chelsea maçı için 50 bin İngiliz Türkiye’ye geliyor. Maçın şehir ekonomisine katkısı 100 milyon euro.
Beklenen transferlerin yapılmaması teknik heyetin işini zorlaştırdı. Tecrübeli hoca, savunma kurgusunda farklı isimleri oynatacak. Orta sahada ise yük 39'luk Emre Belözoğlu'nda olacak.
4-1'lik Fiorentina yenilgisi sonrası İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile görüşen Fatih Terim, ön libero transferi için gaza basmalarını istedi.