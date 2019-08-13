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aksam.com.tr
  • 13 Ağustos 2019 Salı 15:27
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  • 13 Ağustos 2019 Salı 15:45

Trabzonspor Edgar Le'yi borsaya bildirdi

Trabzonspor Edgar Le'yi borsaya bildirdi

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Trabzonspor, Portekizli savunma oyuncusu Edgar Le ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere 3 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Oyuncuya 2019-20 futbol sezonu için 650 bin avro, 2020-21 futbol sezonu için 750 bin avro, 2021-22 futbol sezonu için 750 bin avro olmak üzere 3 yıllığına 2 milyon 150 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise oyuncuya 2022-23 sezonu için 800 bin avro garanti ücret verileceği aktarıldı.

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın transferinde Fransız Kulübü Lille ile 16,5 milyon avro ve Edgar Le'nin bonservisi karşılığında anlaşmaya varmıştı.

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