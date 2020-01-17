  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Ocak 2020 Cuma 18:30
  • |
  • 17 Ocak 2020 Cuma 18:35

Trabzonspor, Donis Avdijaj'ın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Donis Avdijaj'ın sözleşmesini feshetti

Paylaş

Bordo-mavili kulüp, sezon başında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Trabzonspor Kulübü, Kosovalı oyuncusu Donis Avdijaj'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmasa da, sözleşme feshinin bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinde yer aldı.

Avdijaj, sezon başında bedelsiz olarak transfer olduğu Trabzonspor ile 1+3 yıllık sözleşme imzalamış ve 10'u ilk 11'de olmak üzere çıktığı 18 resmi maçta 1 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

23 yaşındaki oyuncunun adı son günlerde Hes Kablo Kayserispor ile anılıyordu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

title

Gaziantep FK, Haydar Yılmaz'ı kiraladığını duyurdu

title

Çaykur Rizespor, Trabzonspor'dan Ivanildo Fernandes'i kadrosuna kattı

Brezilyalı Efsane Ronaldo´dan Enes Ünal´a Övgü Dolu Sözler

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'da bir ayrılık daha
Trabzonspor'da bir ayrılık daha

Trabzonspor'da bir ayrılık daha

Bordo-mavili kulüp, sezon başında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Bitti bu iş! 3 yıllık anlaşma tamam
Bitti bu iş! 3 yıllık anlaşma tamam

Bitti bu iş! 3 yıllık anlaşma tamam

Beşiktaş yönetimi sezon başında Udinese'nin 6 milyon Euro önerdiği Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi konusunda elini çabuk tuttu ve 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması
Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması

Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması

En çok teklif gelen ve Werder Bremen’e dönüş kapısı açık olan Kruse’nin menajeri kulübe çağrıldı. Teklifler masaya yatırıldı. Finansal limitlerde sorun çıkarsa Alman oyuncu B planı olarak satılıp, açık kapatılacak.

Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir
Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir

Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir

Eski kaptan Rıza Çalımbay’a karşı olası bir yenilgi Beşiktaş’ı hedeflerinden uzaklaştıracağı gibi Avcı için de ayrılık ateşinin fitilini ateşleyecek. Sergen Yalçın’ın boşta olması da hoca üzerinde baskıyı artırıyor.

'Arda Turan Galatasaray'ı istiyor'
'Arda Turan Galatasaray'ı istiyor'

'Arda Turan Galatasaray'ı istiyor'

32 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, “Arda için Avrupa’dan iki takımla görüşüyorum. Ancak, Arda Galatasaray’ı istiyor” dedi.

Mensah için olay teklif! 2 futbolcu ve 2 milyon €
Mensah için olay teklif! 2 futbolcu ve 2 milyon €

Mensah için olay teklif! 2 futbolcu ve 2 milyon €

Galatasaray'da Bernard Mensah defteri yeniden açıldı. Sarı-kırmızılı ekip son dönemde stoper transferi üzerinde yoğunlaşırken Kayserispor'un aldığı karar Cimbom'da gözleri yeniden Ganalı orta sahaya çevrildi.

Poldi Süper Lig'e dönüyor! 1,5 yıllık anlaşma
Poldi Süper Lig'e dönüyor! 1,5 yıllık anlaşma

Poldi Süper Lig'e dönüyor! 1,5 yıllık anlaşma

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Japonya'nın Vissel Kobe takımının forvet oyuncusu Alman Lukas Podolski ile transfer görüşmesi yaptığı bildirildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.