Trabzonspor, Donis Avdijaj'ın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor Kulübü, Kosovalı oyuncusu Donis Avdijaj'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmasa da, sözleşme feshinin bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinde yer aldı.
Avdijaj, sezon başında bedelsiz olarak transfer olduğu Trabzonspor ile 1+3 yıllık sözleşme imzalamış ve 10'u ilk 11'de olmak üzere çıktığı 18 resmi maçta 1 gol atıp 2 de asist yapmıştı.
23 yaşındaki oyuncunun adı son günlerde Hes Kablo Kayserispor ile anılıyordu.
Bordo-mavili kulüp, sezon başında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti.
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