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  3. Trabzonspor, Donis Avdijaj'ı resmen açıkladı

Trabzonspor, Donis Avdijaj'ı resmen açıkladı

Trabzonspor, Donis Avdijaj'ı resmen açıkladı

Trabzonspor, bir transfer daha gerçekleştirdi ve Donis Avdijaj'ı KAP'a bildirdi. 22 yaşındaki Kosovalı sol kanat oyuncusu ile 1+3 yıllık sözleşme yapıldı.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi;

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Donisi Avdijaj arasında, üç yılı opsiyonlu olmak üzere dört yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 sezonu için 274.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise oyuncuya ;

2020/21 opsiyon sezonu için 375.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.

Daha önce Schalke 04, Strum Graz, Roda gibi kulüplerde de forma giyen ve bonservisi elinde olan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Trabzon'a geldi. Avdijaj, geçen sezon Willem II formasıyla 19 resmi maçta 8 gol kaydetmişti.

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