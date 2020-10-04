Trabzonspor, Djaniny Semedo'yu transfer etti

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Oyuncuya, 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret, 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadesine yer verildi.
Bordo- mavili kulübün internet sitesinde ise "Trabzonspor'a hoş geldin Djaniny!" denildi.
Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, son olarak Suudi Arabistan'ın El Ahli takımında oynadı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan MHK ve hakem Fırat Aydınus hakkında çok sert açıklamalar... TFF'ye giden Trabzonspor heyeti, Abaşkan Nihat Özdemir'le görüşemedi. Ağaoğlu çıkışta, “MHK kökünden değişmek zorunda. Bu çok net. Bu MHK birilerinin yönlendirmesiyle prematüre doğmuştur. Gerekli adımlar atılmazsa AİHM'e kadar gideceğiz.” dedi.
Trabzonspor Kulübü, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, ikinci penaltının doğru karar olmadığını düşündüğünü söyledi.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın Fatih Karagümrük karşısında kurtardığı penaltıda oyuncuların vuruş öncesinde ceza alanına girdiğini ve penaltının tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü yendiği maçın ardından konuşan eski hakem, ünlü yorumcu Erman Toroğlu, "Altay'a ilk geldiğinde çok haksızlık edildi. Ankaragücü'nde bir maçtan sonra Altay'ı dinlemiştim. Bizim futbolcular var ya, 'Önümüzdeki maçlara bakacağız' derler, onu demiyor. Çocuk her şeyiyle belli." ifadelerini kullandı.