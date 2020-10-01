  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Ekim 2020 Perşembe 11:18
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor Dimata için harekete geçiyor

Trabzonspor Dimata için harekete geçiyor

Paylaş

Fanatik

Trabzonspor, Belçika Ligi takımı Anderlecht forması giyen Nany Landry Dimata için harekete geçiyor.

Trabzonspor için Belçika'dan flaş bir iddia geldi. Gazete ve internet sitelerinde yer alan haberlere göre Bordo-Mavililer, Anderlecht formasını giyen Nany Landry Dimata'yı istiyor.

Trabzonspor'un Anderlecht ile temasa geçtiği ve Kongo asıllı Belçikalı forvet için teklif yaptığı belirtildi.

Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Dimata bu sezon Belçika Ligi'nde 6 maça çıkıp 2 gol attı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Aşağılık başkandan bir ırkçı saldırı daha!
Aşağılık başkandan bir ırkçı saldırı daha!

Aşağılık başkandan bir ırkçı saldırı daha!

Papiss Cisse'nin maaşı şaşırttı! İşte sözleşme detayları...
Papiss Cisse'nin maaşı şaşırttı! İşte sözleşme detayları...

Papiss Cisse'nin maaşı şaşırttı! İşte sözleşme detayları...

Fener'in hayali başlamadan bitti! 'Bu parayı asla veremeyiz'
Fener'in hayali başlamadan bitti! 'Bu parayı asla veremeyiz'

Fener'in hayali başlamadan bitti! 'Bu parayı asla veremeyiz'

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Umudumuz sende Galatasaray! Muhtemel 11'ler
Umudumuz sende Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Umudumuz sende Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Temsilcimiz, Avrupa Ligi play-off turu maçında İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek. Galibiyet hem gruplara kalmak hem de ülke puanı açısından katkı demek...

Giuliano yükleniyor! Fırsat Fener'in ayağına geldi
Giuliano yükleniyor! Fırsat Fener'in ayağına geldi

Giuliano yükleniyor! Fırsat Fener'in ayağına geldi

Fenerbahçe dün Al Nassr'dan ayrıldığını açıklayan Brezilyalı 10 numara Giuliano ve menajeriyle masaya oturma kararı aldı. Başarılı futbolcu da eski takımına gelmeyi çok istiyor.

Ülke puanında korkulan oldu! Devler Ligi artık hayal
Ülke puanında korkulan oldu! Devler Ligi artık hayal

Ülke puanında korkulan oldu! Devler Ligi artık hayal

Takımlarımızın Avrupa kupalarında son yıllarda aldığı başarısız sonuçlar neticesinde UEFA ülke puanı sıralamasında 11. sıradan 12. sıraya düştük. Ukrayna'ya kaptırdığımız 11. sıra sonrası 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden takımımız olmayacak.

Galatasaray için 6 milyon euroluk maç
Galatasaray için 6 milyon euroluk maç

Galatasaray için 6 milyon euroluk maç

Galatasaray, Avrupa Ligi play-off maçında Glasgow Rangers'ı yenerse gruplara katılım karşılığı olarak 6 milyon avro (54 milyon TL) kazanacak.

Kopenhag Zanka'dan vazgeçmiyor
Kopenhag Zanka'dan vazgeçmiyor

Kopenhag Zanka'dan vazgeçmiyor

Transfer döneminin sona ermesine günler kala Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Lemos ve Tisserand transferi sonrası forma şansı azalan Zanka'ya Danimarka Ligi takımlarından Kopenhag talip oldu.

Trabzonspor aradığı golcüyü Belçika'da buldu
Trabzonspor aradığı golcüyü Belçika'da buldu

Trabzonspor aradığı golcüyü Belçika'da buldu

Trabzonspor, Belçika Ligi takımı Anderlecht forması giyen Nany Landry Dimata için harekete geçiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.