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aksam.com.tr
  • 24 Ekim 2020 Cumartesi 11:46
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Trabzonspor deplasmanda şanssızlığını kırmak istiyor

Trabzonspor deplasmanda şanssızlığını kırmak istiyor

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DHA

Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.

Ligde geride kalan 5 haftalık bölümde 5 puan toplayabilen bordo-mavililer, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hem de üst sıralara doğru yükselmeyi arzuluyor. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da tedavi gören Ekuban, Abdulkadir Parmak ile Hüseyin Türkmen bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Eddie Newton, son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre kadroda bazı değişiklikler yapacak. Newton’un Safa’nın yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma geri dönen Flavio’ya, Diabate’nin yerine de sol kanattan Nwakaeme’ye görev vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

“Uğurcan- Pereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

SAKAT: Ekuban, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen

CEZALI: Yok

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