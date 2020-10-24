Trabzonspor deplasmanda şanssızlığını kırmak istiyor

Ligde geride kalan 5 haftalık bölümde 5 puan toplayabilen bordo-mavililer, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hem de üst sıralara doğru yükselmeyi arzuluyor. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor’da tedavi gören Ekuban, Abdulkadir Parmak ile Hüseyin Türkmen bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Eddie Newton, son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre kadroda bazı değişiklikler yapacak. Newton’un Safa’nın yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma geri dönen Flavio’ya, Diabate’nin yerine de sol kanattan Nwakaeme’ye görev vermesi bekleniyor.
MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin yarın oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor:
“Uğurcan- Pereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe
SAKAT: Ekuban, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen
CEZALI: Yok
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