Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'nü rahat mağlup etti

Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'nü rahat mağlup etti

Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'nü rahat mağlup etti

Trabzonspor, Süper Lig’de deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü’nü 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Sörloth, 49. dakikada Yusuf Sarı ve 56. dakikada Anthony Nwakaeme'den geldi. Ankaragücü'nde 45+1. dakikada Faty kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor üst üste 2. galibiyetini aldı ve 22 puana yükseldi. Üst üste 4. yenilgisini alan Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray ile dev maçta karşılaşacakken, Ankaragücü ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.


Acun Ilıcalı Hadise'nin gözyaşlarına dayanamadı!
Fahriye Evcen kafaya koydu! Meğer aylardır uğraşıyormuş
Deniz Çakır'dan o teklife sert tepki: Muhtaç değilim!
Hazal Kaya taburcu oldu
Mustafa Ceceli'den rap müzik itirafı
<p>Rusya devlet televizyonu Russia 1 kanalında yayınlanan “Kim Karşı” adlı tartışma programının önce

Ukraynalı Akademisyen Canlı Yayında Amerikalı Gazeteciye Saldırdı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye'den müthiş operasyon! Kritik liste ele geçirildi, 81 ülkeden isim var!

2. Mahmut döneminde yapılmıştı! 'Kayıp Cami' ortaya çıkarıldı