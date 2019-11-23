Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'nü rahat mağlup etti

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Sörloth, 49. dakikada Yusuf Sarı ve 56. dakikada Anthony Nwakaeme'den geldi. Ankaragücü'nde 45+1. dakikada Faty kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor üst üste 2. galibiyetini aldı ve 22 puana yükseldi. Üst üste 4. yenilgisini alan Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray ile dev maçta karşılaşacakken, Ankaragücü ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.