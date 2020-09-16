Trabzonspor Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

DHA

Trabzonspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Ekuban, hasta olan Yusuf Sarı katılmadı. Hosseini ile Pereira ise takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı.

Bordo-mavili futbolcular antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik çalışma yaptı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.