Trabzonspor, Darmstadt forması giyen Serdar Dursun'un transferinde sona geldi

Hücum hattına yerli bir takviye yapmak isteyen, Sörloth'un arkasına bir kule daha almak isteyen Fırtına, hedefini Serdar Dursun olarak belirlemişti. Karadeniz ekibi, Almanya 2. Ligi'ne damga vuran başarılı forvet için bir süredir girişimlerini sürdürüyordu.
SERDAR DURSUN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Oyuncu tarafı tamam. Yapılan görüşmelerde Serdar'la anlaşmaya varıldı. Sırada kulübü var. Darmstadt 98 ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Serdar için Almanlar'la görüşmeler hız kazandı. Trabzonspor, 600 bin Euro önerdi. Transferin bu rakama bitme olasılığı oldukça yüksek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstür çekim tarihlerini açıkladı.
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski savunmacısı Marcelo Guedes'e teklif götürdü. Sarı-Lacivertliler, Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Brezilyalıya 2+1 yıldan senelik 2 milyon euronun üzerinde cazip bir teklif sundu. Tecrübeli stoper ise bu teklife “Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım. Ne Beşiktaş kulübünü ne de taraftarlarını hayal kırıklığına uğratamam” cevabını verdi.
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Kolombiya ekiplerinden Once Caldas'ta forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat Johan Carbonero, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Tekniği, sürati ve kuvvetiyle öne çıkan Kolombiyalı futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi halinde satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
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Forvet hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Almanya 2. Lig ekibi Darmstadt'da forma giyen Serdar Dursun ile anlaşma sağladı. Bordo-Mavililer, Alman ekibine ise 600 bin euro önerdi. Transferin bitmesi an meselesi.