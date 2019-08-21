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aksam.com.tr
  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:42
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  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:49

Trabzonspor, Daniel Sturridge'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Daniel Sturridge'i KAP'a bildirdi

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Trabzonspor, Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'tan Alexander Sörloth'ü kiralayan Trabzonspor, bonservisi elinde olan İngiliz golcü Daniel Sturridge'i de resmen renklerine bağladı.

İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama...

"Şirketimiz, Serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

-  2019-2020 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

-  2020-2021 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

- Opsiyon dönemi olan 2021-2022 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret ödenecektir.

Şirketimiz ayrıca, Serbest statü hakkını elinde bulunduran ve dolayısıyla herhangi bir bonservis ödemesi yapılmayacak olan oyuncuya, 2019-2020 sezonu için 2 milyon euro imza ücreti ödeyecektir. Devam eden sezonlar için ise oyuncunun kulübümüzde devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecektir. Oyuncunun kulübümüzle ilişiğinin kesilmesi durumunda herhangi bir imza ücreti ödemesi yapılmayacaktır.

Ayrıca, yapılan transfer kapsamında, futbolcuya yapılacak ödemelerin yüzde sekizi oranında bir menajerlik hizmet bedeli ödenecektir."

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