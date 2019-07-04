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Trabzonspor çift idmanla devam ediyor

Trabzonspor çift idmanla devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavililer, akşam saatlerinde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sezonun basına ve taraftara açık ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ile John Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure katılmadı, sakatlığı süren Ogenyi Onazi ile Majid Hosseini ise salonda çalıştı.

Antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışan futbolcular, daha sonra dar alanda pas ve şut çalıştı.

Bu arada, bordo-mavili taraftarlar antrenmana büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, antrenman öncesinde futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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