Trabzonspor çift forvete dönüyor

Kalinic meğer bu yüzden Beşiktaş'a imza atmamış!

Transferin son gününe kadar Beşiktaş'ın gündeminde olan ancak son anda İtalyan ekibi Verona'ya transfer olan Hırvat golcü Nikola Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg, oyuncusunun transfer süreciyle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.