Trabzon Teknik Direktörü Eddie Newton'u zor bir karar bekliyor. Kurallar gereği mevcut 14 yabancı oyuncudan sadece 12'sini kadroya alabilecek olan Newton'un kart cezalısı Flavio'dan sonra Hosseini'yi elemesi bekleniyor.
Trabzonspor çift forvete dönüyor
Trabzon'un hocası Newton, antrenmanlarda zaman zaman Afobe ve Semedo'yu birlikte denedi. İngiliz teknik adamın uzun bir aradan sonra Bordo-Mavili takımda çift forvet sistemini oturtması bekleniyor. Newton'ın Başakşehir maçı sonrası bu sisteme dönmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tyler Boyd'a ayrılık için Sergen Yalçın'dan izin çıktı.
Transferin son gününe kadar Beşiktaş'ın gündeminde olan ancak son anda İtalyan ekibi Verona'ya transfer olan Hırvat golcü Nikola Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg, oyuncusunun transfer süreciyle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Süper Lig'de pazartesi günü lider Alanyaspor ile oynayacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim kara kara düşünüyor. Terim bugünkü idmanı akşama aldı.
Fenerbahçe'de her mevkide müthiş bir forma rekabeti yaşanırken, teknik direktör Erol Bulut'un Göztepe deplasmanında sahaya süreceği ilk 11 şimdiden merak konusu oldu.
Bordo Mavililerin Teknik Direktörü Eddie Newton'u zor bir karar bekliyor.
İnternetten yapılan açık artırmada ilk olarak Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe formasıyla çıktığı son maçta giydiği forma ve Ömer Faruk'un koluna taktığı pazubend satıldı. Rize'deki formalar 315 ila bin 450 Euro arasında rakamlara alıcı buldu.