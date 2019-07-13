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Trabzonspor CAS'a başvuruda bulundu!

Trabzonspor CAS'a başvuruda bulundu!

Trabzonspor, UEFA gelirlerinin yüzde 50'sine el konulması kararıyla ilgili CAS'a itiraz başvurusunda bulundu

Trabzonspor, UEFA kulüp müsabakalarında elde edilecek paranın %50'sine el konulması kararının ardından CAS'a başvurduğunu açıkladı.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA CFCB AC'nin 05/07/2019 tarihli kararı kapsamında kulübümüz hakkında almış olduğu, "katılacağımız ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edeceğimiz ödül paralarının %50'sine daimi olarak el koyulması" kısmına CAS nezdinde itiraz edilerek, bunun tamamen kaldırılması ve elde edeceğimiz ödül paralarının kulübümüze bırakılması talep edilmiştir.

UEFA CFCB AC'nin vermiş olduğu diğer kararlara ise herhangi bir itiraz yapılmamıştır."

UEFA NE KARAR VERMİŞTİ?

UEFA'nın yaptığı açıklamada ise, "Trabzonspor, 2 yıl içinde Avrupa'ya katılma hakkı elde ettiği 1 sezon için men edilme cezası aldı ancak 15 Ekim'e kadar şartları yerine getirirse, bu ceza yürürlüğe alınmayacak." ifadeleri kullanılmıştı.

Öte yandan UEFA'nın Trabzonspor'un bu sezon Avrupa'dan elde edeceği gelirlerin %50'sine el koyacağı da belirtilmişti.

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