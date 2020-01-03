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  3. Trabzonspor Bulgar yıldız Nedelev ile prensip anlaşmasına vardı

Trabzonspor Bulgar yıldız Nedelev ile prensip anlaşmasına vardı

Trabzonspor Bulgar yıldız Nedelev ile prensip anlaşmasına vardı

Trabzonspor, Bulgar orta saha Todor Nedelev ile prensip anlaşmasına vardı. 26 yaşındaki oyuncu, satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanacak. Todor Nedelev bu sezon Bulgaristan Ligi'nde 18 maçta 7 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.

Trabzonspor, Badou Ndiaye'den sonra Bulgar ofansif orta saha oyuncusu Todor Nedelev ile de prensip anlaşmasına vardı.

Botev Plovdiv kulübüyle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Nedelev'in satın alma opsiyonu ile altı aylığına kiralanacağı belirtildi. Sezon başından itibaren detaylı bir şekilde takip edilen Bulgar oyuncu için bordo-mavili kulübün kiralama bedeli olarak düşük bir rakam ödeyeceği ifade edildi. Todor Nedelev bu sezon Bulgaristan Ligi'nde görev yaptığı 18 maçta 7 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.

(Sabah)


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