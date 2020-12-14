Trabzonspor bu kez Marko Livaja transferini bitiriyor

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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak için uğraş verdiği Marko Livaja transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yunan basını, 27 yaşındaki golcü için Bordo-Mavililerin tekrar harekete geçtiğini ve oyuncunun da Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığını yazdı.

5 Ocak’ta başlayacak olan devre arası transfer dönemi öncesi Fırtına’da hareket başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, scout (izleme) ekibiyle görüştüğü öğrenilirken, Bordo-Mavililer Ocak ayını hareketli geçirecek. Gündemde farklı bölgeler için pek çok isim olduğu öğrenilirken, Yunan basınından flaş bir iddia geldi.



Komşuda çıkan haberlerde, Marko Livaja için Trabzonspor’un yeniden harekete geçtiği ve Hırvat futbolcunun Bordo-Mavili formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi. Yaz döneminde de adı Fırtına ile anılan 27 yaşındaki Livaja, forvette görev yapıyor. AEK forması giyen Livaja’nın Yunanistan kulübüyle kontratı sezon sonunda biteceği için bonservis maliyeti de yüksek değil.

GEÇEN SEZON 42 MAÇTA 15 GOL, 12 ASİST YAPMIŞTI

Bu sezon çıktığı toplamda 16 resmi maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran 1.82 boyundaki Livaja, 2 de asist yaptı. Daha önce İnter, Atalanta gibi kulüplerde de oynayan Hırvat futbolcu, geçen sezon ise 42 karşılaşmada 15 gol, 12 asistlik müthiş bir istatistik yakalamıştı.