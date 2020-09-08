Trabzonspor-Boca Juniors arasında Ivan Marcone pazarlığı

AKŞAM

Trabzonspor, 30 yaşındaki Arjantinli futbolcu Ivan Marcone'yi transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor, Marcone için Boca Juniors ile pazarlıkları sürdürüyor.

1 yıllık kiralama teklifi ve 2 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu öneren Trabzonspor, bu rakamı 3 milyon euroya kadar çıkardı.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Boca Juniors’un yeniden pazarlık masasına oturmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Kısa süre içinde bu transferin netleşmesi bekleniyor. Alternatif çözüm arayışları sürüyor.

FIRTINA TAKTİK ÇALIŞTI

Öte yandan Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı taktik idmanla sürdürdü.