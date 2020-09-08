Trabzonspor-Boca Juniors arasında Ivan Marcone pazarlığı

Trabzonspor, Marcone için Boca Juniors ile pazarlıkları sürdürüyor.
1 yıllık kiralama teklifi ve 2 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu öneren Trabzonspor, bu rakamı 3 milyon euroya kadar çıkardı.
Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Boca Juniors’un yeniden pazarlık masasına oturmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Kısa süre içinde bu transferin netleşmesi bekleniyor. Alternatif çözüm arayışları sürüyor.
FIRTINA TAKTİK ÇALIŞTI
Öte yandan Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı taktik idmanla sürdürdü.
Fenerbahçe'nin göndermek için uğraş verdiği Nabil Dirar'da yeni bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun, 2008-2012 yılları arasında formasını terlettiği Club Brugge'e döneceği iddia edildi.
Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir isim Portekiz'den gündeme geldi: Valentin Rosier
Trabzonspor, 30 yaşındaki Arjantinli futbolcu Ivan Marcone'yi transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray, Stoke City'nin orta sahası Oghenekaro Etebo ile anlaştı. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu satın alma opsiyonu ile kiralandı ve dün İstanbul'a geldi. Stoke'a kiralama ücreti verilmeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, “VAR kadrosu kuracağız. VAR'ı bu sezon daha verimli ve daha doğru kullanacağız. VAR'da ustalık dönemine girmiş sayılırız” dedi.
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