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  3. Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Salı günü Türkiye'de

Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Salı günü Türkiye'de

Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Salı günü Türkiye'de

Trabzonspor, Arjantin Premier Lig ekibi Estudiantes´ten 28 yaşındaki stoper Gaston Campi ile kiralık olarak anlaşma sağladı.

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Gaston Campi´nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Kiralık olarak anlaşma sağlanan 28 yaşındaki oyuncunun salı günü Türkiye´ye gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından bu transfere resmiyet kazandırılacağı öğrenildi.

Estudiantes ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Campi, 2018-19 sezonunu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves´te tamamlamıştı. 1.93´lük stoper oyuncusu ön libero ve sol bekte de görev yapabiliyor.

(DHA)

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