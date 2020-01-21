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  • 21 Ocak 2020 Salı 12:12
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  • 21 Ocak 2020 Salı 12:20

Trabzonspor Bilal Başacıkoğlu ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor Bilal Başacıkoğlu ile sözleşme imzaladı

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Trabzonspor, Kayserispor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Bilal Başacıkoğlu ile 2,5 yıllık opsiyonlu anlaşma imzaladığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor, Kayserispor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Bilal Başacıkoğlu ile anlaştıklarını KAP'a bildirdi.

İşte Trabzonspor'un borsaya bildirdiği sözleşme detayları:

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bilal Başacıkoğlu arasında, opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 sezonu için 162.500.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının şirketimiz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya ;

2020/21 opsiyon sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,

2021/22 opsiyon sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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