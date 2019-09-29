Trabzonspor, Beşiktaş'ı rahat mağlup etti

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Derbide Trabzonspor, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederek flaş bir sonuca imza attı.

Trabzonspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 31. dakikada kendi kalesine Dorukhan Toköz, 42. dakikada Jose Sosa, 64. dakikada Alexander Sörloth ve 88. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü 79. dakikada Güven Yalçın attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 3 hafta sonra galibiyetle tanışırken puanını 9'a yükselterek 4. sıraya yükseldi. 6 haftada sadece 1 kez kazanabilen ve son 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş ise 5 puan ile 16. sıraya kadar düştü. Siyah beyazlı ekip, böylece haftayı küme düşme hattının içinde tamamlamış oldu.

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Rizespor deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor'u ağırlayacak.

BURAK VURDU, BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ!

Trabzonspor - Beşiktaş maçının 24. dakikasında kritik bir pozisyon yaşandı. Burak Yılmaz'ın kullandığı frikikte top, barajın içinde yer alan Hüseyin Türkmen'e çarptı. Beşiktaşlı futbolcular, topun Hüseyin'in eline çarptığı eleştirilerinde bulundu. Hakem Ali Palabıyık, pozisyonun ardından VAR'dan haber bekledi ve Trabzonspor'un taç atışını kullandırtmadı. VAR hakemleri ile yapılan konuşmanın ardından Palabıyık, penaltı kararı vermedi ve oyunu devam ettirdi.

SOSA ORTALADI, DORUKHAN KALELERİ ŞAŞIRDI

Trabzonspor, 31. dakikada üstünlük sayısını yakaladı. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Dorukhan Toköz'ün ters vuruşuyla top ağlara gitti ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

SOSA'NIN ŞUTU NECİP'TEN SEKTİ, 2 OLDU

Trabzonspor, 42. dakikada farkı ikiye çıkarttı. Sosa ceza sahasının dışından çok sert bir şut attı. Necip Uysal'a da çarpan top ağlarla buluştu. Ev sahibi ekip bu golle skoru 2-0 yaptı.

TYLER BOYD, 90 DAKİKAYI GÖREMİYOR!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, devre arasında karşılaşmaya ilk 11 başlattığı Tyler Boyd'u çıkarttı ve yerine Abdoulay Diaby'i oyuna soktu. Boyd, böylece Beşiktaş'ta oynadığı 6. maçta da 90 dakikayı tamamlayamamış oldu.

VAR SONRASI TRABZONSPOR, 3'Ü BULDU!

Trabzonspor, 64. dakikada 3-0'ı buldu. Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme savunmanın arkasına sarkan Sörloth'u gördü. Norveçli forvet düzgün bir tek vuruşla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırsa da VAR incelemesi sonucu hakem santrayı işaret etti. Sörloth, böylece ligde 3. golünü kaydetti.

AVCI, VIDA YERİNE GÜVEN'İ OYUNA SOKTU

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3 farklı geriye düşmelerinin ardından tüm riskleri aldı. Avcı, stoper 67. dakikada stoper Domagoj Vida'yı çıkartıp forvet Güven Yalçın'ı oyuna soktu.

TRABZON'DA GERİLİMLİ DAKİKALAR

Mücadelenin 75. dakikasında tansiyon yükseldi. Orta sahada yaşanan gerginliğin ardından hakem Ali Palabıyık, Beşiktaş'tan Gökhan Gönül, Trabzonspor'dan ise Hosseini ve Uğurcan Çakır'a sarı kart gösterdi.

BEŞİKTAŞ, GÜVEN İLE FARKI İKİYE İNDİRDİ

Beşiktaş, 79. dakikada kaleyi bulan ilk şutunda golü buldu. Köşe vuruşunda top penaltı noktası yakınındaki Güven Yalçın'ın önünde kaldı. Genç forvetin sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu.

SON SÖZÜ TRABZONSPOR SÖYLEDİ

Maçın son golü 89. dakikada Nwakaeme'den geldi. Gelişen hızlı atakta Nwakaeme topu ağlara gönderdi ve skoru belirledi: 4-1

(Sporx)