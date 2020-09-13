Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler kim?

Trabzonspor Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Fubolseverlerin yakından takip ettiği Trabzonspor Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri de merak konusu oldu. Süper Lig'in yeni sezonunda gerçekleşecek olan Trabzonspor Beşiktaş maçı muhteşem bir derbiyi ekranlara getirecek.

Trabzonspor Beşiktaş maçının ne zaman düzenleneceği taraftarların merak ettiği konular arasında yer aldı. Trabzonspor Beşiktaş, Süper Lig'in yeni sezonunda karşılaşacak. Trabzonspor'un sahasında gerçekleşecek olan maç için nefesler tutuldu. Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı bugün düzenleniyor. Medical Park Stadyumu'nda gerçekleşecek olan maç bugün saat 20:00'de yapılacak. Maç Trabzonspor'un sahasında olacak. Seyirciler Trabzonspor Beşiktaş maçını beIN Sports 1'den canlı izleyebilecek.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİM?

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Nwakaeme ve Ekuban

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Lens, Larin.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR REKABETİNDE 131. RANDEVU

Trabzonspor 'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 130 resmi karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş , 45'ini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 179 golüne, bordo-mavililer 145 golle karşılık verdi.