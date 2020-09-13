Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler kim?

Trabzonspor Beşiktaş maçının ne zaman düzenleneceği taraftarların merak ettiği konular arasında yer aldı. Trabzonspor Beşiktaş, Süper Lig'in yeni sezonunda karşılaşacak. Trabzonspor'un sahasında gerçekleşecek olan maç için nefesler tutuldu. Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor Beşiktaş maçı bugün düzenleniyor. Medical Park Stadyumu'nda gerçekleşecek olan maç bugün saat 20:00'de yapılacak. Maç Trabzonspor'un sahasında olacak. Seyirciler Trabzonspor Beşiktaş maçını beIN Sports 1'den canlı izleyebilecek.
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİM?
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Nwakaeme ve Ekuban
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Lens, Larin.
BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR REKABETİNDE 131. RANDEVU
Trabzonspor 'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 130 resmi karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş , 45'ini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Siyah-beyazlıların 179 golüne, bordo-mavililer 145 golle karşılık verdi.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak yeni futbolcuyu açıkladı. Dilmen, “Jailson'un ciddi bir paraya satılacağı yönünde duyum aldım. 4,5 – 5 milyon euroya satacaklar galiba” dedi.
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