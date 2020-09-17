Trabzonspor, Benik Afobe'yi 1 yıllığına kiraladığını duyurdu

Trabzonspor Kulübü, Benik Tunani Afobe ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada şu şekilde:



" Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe'nin 1(Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Stoke City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City Kulübüne kiralama bedeli olarak 100.000.-EUR ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 140.000.-EUR ödenecektir.”