Trabzonspor, BB Erzurum'a hazır

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Antrenmanın ardından karayoluyla Erzurum'a giden bordo-mavili kafilede, Ahmet Can Kaplan, Benik Afobe, Bilal Başacıkoğlu, Erce Kardeşler, Faruk Can Genç, Flavio, Fousseni Diabate, Gaston Campi, Joao Pereira, Kağan Moradaoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Kerem Baykuş, Lewis Baker, Marlon Xavier, Safa Kınalı, Salih Kavrazlı, Süleyman Cebeci, Vitor Hugo ve Yusuf Sarı yer aldı.
Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu, koronavirüse yakalandı.
Galatasaray'ın, lige verilen arada Ümit Milli Takımı ile oynadığı maç golsüz sona erdi.
Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın deplasmanda oynayacağı hazırlık karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu öğrenildi.
Trabzonspor Kulübü, yeni takım otobüsünü belirlemek için internet üzerinden taraftar oylaması yaptı.
2021'de sözleşmesi sona erecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Milan tarafından sözleşme uzatımı için teklif gelmemesi dedikoduları da beraberinde getirdi. Uzun süredir Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız futbolcu için Milan'ın ezeli rakibi Juventus'un girişimlerde bulunduğu iddia edildi.